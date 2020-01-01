Токеноміка XBorg (XBG) Дізнайтеся ключову інформацію про XBorg (XBG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XBorg (XBG) XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player’s privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more. Офіційний вебсайт: https://xborg.com/ Whitepaper: https://xbg.xborg.com/litepaper Купити XBG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XBorg (XBG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XBorg (XBG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,59M $ 12,59M $ 12,59M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 215,00M $ 215,00M $ 215,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 58,58M $ 58,58M $ 58,58M Історичний максимум: $ 0,41625 $ 0,41625 $ 0,41625 Історичний мінімум: $ 0,04681858 $ 0,04681858 $ 0,04681858 Поточна ціна: $ 0,058528 $ 0,058528 $ 0,058528 Дізнайтеся більше про ціну XBorg (XBG)

Токеноміка XBorg (XBG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XBorg (XBG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XBG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XBG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XBG, досліджуйте ціну токена XBG в реальному часі!

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