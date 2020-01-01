Токеноміка Universal ETH (UNIETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Universal ETH (UNIETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Universal ETH (UNIETH) Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. Офіційний вебсайт: https://unieth.rockx.com Купити UNIETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Universal ETH (UNIETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Universal ETH (UNIETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 35,05M $ 35,05M $ 35,05M Загальна пропозиція: $ 13,15K $ 13,15K $ 13,15K Циркуляційна пропозиція: $ 13,15K $ 13,15K $ 13,15K FDV (повністю розведена вартість): $ 35,05M $ 35,05M $ 35,05M Історичний максимум: $ 4 682,56 $ 4 682,56 $ 4 682,56 Історичний мінімум: $ 1 525,18 $ 1 525,18 $ 1 525,18 Поточна ціна: $ 2 665,08 $ 2 665,08 $ 2 665,08 Дізнайтеся більше про ціну Universal ETH (UNIETH)

Токеноміка Universal ETH (UNIETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Universal ETH (UNIETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UNIETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UNIETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UNIETH, досліджуйте ціну токена UNIETH в реальному часі!

Прогноз ціни UNIETH Хочете знати, куди рухається UNIETH? Наша сторінка прогнозу ціни UNIETH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена UNIETH зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!