Токеноміка Trader (TDE) Дізнайтеся ключову інформацію про Trader (TDE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Trader (TDE) The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. Офіційний вебсайт: https://tokentrader.site/ Whitepaper: https://tokentrader.site/whitepaper Купити TDE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Trader (TDE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Trader (TDE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 963,47K $ 963,47K $ 963,47K Загальна пропозиція: $ 948,44K $ 948,44K $ 948,44K Циркуляційна пропозиція: $ 948,44K $ 948,44K $ 948,44K FDV (повністю розведена вартість): $ 963,47K $ 963,47K $ 963,47K Історичний максимум: $ 5,15 $ 5,15 $ 5,15 Історичний мінімум: $ 0,545218 $ 0,545218 $ 0,545218 Поточна ціна: $ 1,017 $ 1,017 $ 1,017 Дізнайтеся більше про ціну Trader (TDE)

Токеноміка Trader (TDE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Trader (TDE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TDE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TDE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TDE, досліджуйте ціну токена TDE в реальному часі!

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