Токеноміка Torus (TORUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Torus (TORUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Torus (TORUS) Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. Офіційний вебсайт: https://torus.network/ Whitepaper: https://docs.torus.network/ Купити TORUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Torus (TORUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Torus (TORUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,96M $ 23,96M $ 23,96M Загальна пропозиція: $ 144,00M $ 144,00M $ 144,00M Циркуляційна пропозиція: $ 67,60M $ 67,60M $ 67,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 51,03M $ 51,03M $ 51,03M Історичний максимум: $ 1,056 $ 1,056 $ 1,056 Історичний мінімум: $ 0,100263 $ 0,100263 $ 0,100263 Поточна ціна: $ 0,354383 $ 0,354383 $ 0,354383 Дізнайтеся більше про ціну Torus (TORUS)

Токеноміка Torus (TORUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Torus (TORUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TORUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TORUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TORUS, досліджуйте ціну токена TORUS в реальному часі!

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