Токеноміка Ternoa (CAPS) Дізнайтеся ключову інформацію про Ternoa (CAPS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ternoa (CAPS) Memories are an essential part of who we are. If memory plays an essential role in shaping us, then the truth is that memory is by its very nature a partial thing, and only media such as images, sound and texts enable us to keep and remember our past. These supports also allow us to transmit memories to succeeding generations so that they can continue to celebrate the memory of those who have left. Memories are therefore precious goods that we must be able to treat as such. The paradox of the last few decades is to have succeeded in democratizing, thanks to digital technology, the production of memory-supports in an almost unlimited way, while at the same time having failed to offer solutions to preserve them over time. Indeed, it has become increasingly difficult to store all the data we create about our lives in a secure and reliable way. A USB key or a hard disk can be easily lost; storage clouds do not guarantee a strong respect for privacy; printed photos see their colours fade, etc... Added to this is the difficulty of automatically and reliably transmitting them to third parties. How can we be sure that this video of myself, stored in some cloud, will be transmitted in 30 years, or after my death, to a loved one? In response to these needs, Capsule Corp. is developing the Ternoa Blockchain. Designed to store and eventually transmit data in a secure way, Ternoa uses the state-of-the-art technology to secure the contents and the proper triggering of data transfers. Офіційний вебсайт: https://www.ternoa.com Купити CAPS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ternoa (CAPS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ternoa (CAPS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,01M $ 2,01M $ 2,01M Загальна пропозиція: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Циркуляційна пропозиція: $ 1,83B $ 1,83B $ 1,83B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,75M $ 2,75M $ 2,75M Історичний максимум: $ 0,227823 $ 0,227823 $ 0,227823 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00110009 $ 0,00110009 $ 0,00110009 Дізнайтеся більше про ціну Ternoa (CAPS)

Токеноміка Ternoa (CAPS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ternoa (CAPS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAPS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAPS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAPS, досліджуйте ціну токена CAPS в реальному часі!

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