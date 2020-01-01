Токеноміка Shuffle (SHFL) Дізнайтеся ключову інформацію про Shuffle (SHFL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Shuffle (SHFL) The SHFL token is the native utility token of Shuffle.com, a comprehensive crypto casino platform. Designed to enhance user engagement and platform growth, SHFL serves multiple functions within the Shuffle ecosystem. Key utilities include: Wager Asset: From day one, SHFL allows users to participate in a wide range of games on Shuffle.com, including original games, slots, and sports betting, providing a direct utility as a betting medium. Buyback and Burn: To support token value and reduce supply, Shuffle allocates 15% of revenue to regularly buy back SHFL tokens from the open market and burn them, promoting economic stability and potential value appreciation. VIP Perks: SHFL holders enjoy early access to new platform features, enhanced VIP experiences, and bonuses, ensuring a premium user experience and incentivizing platform engagement and token retention. Airdrop Incentives: Through strategic airdrop campaigns, SHFL rewards early adopters and active users, facilitating a dynamic and engaging community around Shuffle's offerings. Офіційний вебсайт: https://shuffle.com Купити SHFL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Shuffle (SHFL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Shuffle (SHFL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 68,52M $ 68,52M $ 68,52M Загальна пропозиція: $ 949,49M $ 949,49M $ 949,49M Циркуляційна пропозиція: $ 306,03M $ 306,03M $ 306,03M FDV (повністю розведена вартість): $ 212,58M $ 212,58M $ 212,58M Історичний максимум: $ 0,787524 $ 0,787524 $ 0,787524 Історичний мінімум: $ 0,141225 $ 0,141225 $ 0,141225 Поточна ціна: $ 0,223968 $ 0,223968 $ 0,223968 Дізнайтеся більше про ціну Shuffle (SHFL)

Токеноміка Shuffle (SHFL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Shuffle (SHFL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHFL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHFL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHFL, досліджуйте ціну токена SHFL в реальному часі!

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