Ціна SHELL (SS20)
Поточна ціна SHELL (SS20) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.07K USD. Ціна SS20 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SHELL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.44K USD
- зміна ціни SHELL протягом дня — -7.83%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SHELL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SHELL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SHELL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SHELL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.83%
|30 днів
|$ 0
|-60.82%
|60 днів
|$ 0
|-55.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SHELL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
-7.83%
-5.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHELL is building a cross-chain protocol to connect the solana and the bitcoin ecosystems
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