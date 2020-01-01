Токеноміка MyShell Token (SHELL) Дізнайтеся ключову інформацію про MyShell Token (SHELL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MyShell Token (SHELL) MyShell ─ це споживчий рівень штучного інтелекту, де кожен може створювати, обмінюватися та володіти агентами штучного інтелекту. Команда поєднує ШІ та блокчейн за допомогою агентних фреймворків, моделей з відкритим вихідним кодом та спільноти розробників ШІ. MyShell також надає користувачам розваги та утиліти на основі штучного інтелекту, пропонуючи їм спільне володіння. Офіційний вебсайт: https://myshell.ai/ Whitepaper: https://docs.myshell.ai Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 Купити SHELL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MyShell Token (SHELL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MyShell Token (SHELL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 41,20M $ 41,20M $ 41,20M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 289,33M $ 289,33M $ 289,33M FDV (повністю розведена вартість): $ 142,40M $ 142,40M $ 142,40M Історичний максимум: $ 0,88 $ 0,88 $ 0,88 Історичний мінімум: $ 0,10827828287204228 $ 0,10827828287204228 $ 0,10827828287204228 Поточна ціна: $ 0,1424 $ 0,1424 $ 0,1424 Дізнайтеся більше про ціну MyShell Token (SHELL)

Токеноміка MyShell Token (SHELL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MyShell Token (SHELL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SHELL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SHELL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SHELL, досліджуйте ціну токена SHELL в реальному часі!

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