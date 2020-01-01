Токеноміка Rocket Pool ETH (RETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Rocket Pool ETH (RETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rocket Pool ETH (RETH) Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net. Офіційний вебсайт: https://rocketpool.net/ Купити RETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rocket Pool ETH (RETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rocket Pool ETH (RETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,14B $ 1,14B $ 1,14B Загальна пропозиція: $ 412,95K $ 412,95K $ 412,95K Циркуляційна пропозиція: $ 412,95K $ 412,95K $ 412,95K FDV (повністю розведена вартість): $ 1,14B $ 1,14B $ 1,14B Історичний максимум: $ 4 814,31 $ 4 814,31 $ 4 814,31 Історичний мінімум: $ 887,26 $ 887,26 $ 887,26 Поточна ціна: $ 2 767,33 $ 2 767,33 $ 2 767,33 Дізнайтеся більше про ціну Rocket Pool ETH (RETH)

Токеноміка Rocket Pool ETH (RETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rocket Pool ETH (RETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RETH, досліджуйте ціну токена RETH в реальному часі!

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