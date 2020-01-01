Токеноміка ROACORE (ROA) Дізнайтеся ключову інформацію про ROACORE (ROA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ROACORE (ROA) The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.roaland.foundation/ Whitepaper: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf Купити ROA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ROACORE (ROA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ROACORE (ROA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,07M $ 6,07M $ 6,07M Загальна пропозиція: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M Циркуляційна пропозиція: $ 572,00M $ 572,00M $ 572,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,08M $ 10,08M $ 10,08M Історичний максимум: $ 4,01 $ 4,01 $ 4,01 Історичний мінімум: $ 0,00836887 $ 0,00836887 $ 0,00836887 Поточна ціна: $ 0,01063273 $ 0,01063273 $ 0,01063273 Дізнайтеся більше про ціну ROACORE (ROA)

Токеноміка ROACORE (ROA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ROACORE (ROA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ROA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ROA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ROA, досліджуйте ціну токена ROA в реальному часі!

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