Токеноміка PPKAS (PPKAS)
Інформація PPKAS (PPKAS)
PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution!
Токеноміка та аналіз ціни PPKAS (PPKAS)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PPKAS (PPKAS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка PPKAS (PPKAS): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки PPKAS (PPKAS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів PPKAS, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PPKAS, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку PPKAS, досліджуйте ціну токена PPKAS в реальному часі!
Прогноз ціни PPKAS
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