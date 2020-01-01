Токеноміка Internosaur ($INTERN) Дізнайтеся ключову інформацію про Internosaur ($INTERN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Internosaur ($INTERN) The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape! Офіційний вебсайт: https://internosaur.com/ Whitepaper: https://internosaur.com/ Купити $INTERN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Internosaur ($INTERN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Internosaur ($INTERN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 133,86K $ 133,86K $ 133,86K Загальна пропозиція: $ 921,77M $ 921,77M $ 921,77M Циркуляційна пропозиція: $ 921,77M $ 921,77M $ 921,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 133,86K $ 133,86K $ 133,86K Історичний максимум: $ 0,0106355 $ 0,0106355 $ 0,0106355 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014522 $ 0,00014522 $ 0,00014522 Дізнайтеся більше про ціну Internosaur ($INTERN)

Токеноміка Internosaur ($INTERN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Internosaur ($INTERN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $INTERN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $INTERN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $INTERN, досліджуйте ціну токена $INTERN в реальному часі!

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