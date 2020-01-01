Токеноміка Integritee (TEER) Дізнайтеся ключову інформацію про Integritee (TEER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Integritee (TEER) What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Офіційний вебсайт: https://integritee.network/ Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/60c21bdfde439ba700ea5c56/612892db018a36f054100b4d_Integritee%20AG%20Lightpaper.pdf Купити TEER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Integritee (TEER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Integritee (TEER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 626,05K $ 626,05K $ 626,05K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 3,98M $ 3,98M $ 3,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,57M $ 1,57M $ 1,57M Історичний максимум: $ 8,87 $ 8,87 $ 8,87 Історичний мінімум: $ 0,124479 $ 0,124479 $ 0,124479 Поточна ціна: $ 0,157377 $ 0,157377 $ 0,157377 Дізнайтеся більше про ціну Integritee (TEER)

Токеноміка Integritee (TEER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Integritee (TEER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TEER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TEER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TEER, досліджуйте ціну токена TEER в реальному часі!

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