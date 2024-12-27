Ціна Integritee (TEER)
Поточна ціна Integritee (TEER) сьогодні становить 0.456151 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81M USD. Ціна TEER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Integritee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.48K USD
- зміна ціни Integritee протягом дня — -1.18%
- циркуляційна пропозиція – 3.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Integritee до USD становила $ -0.0054545257185631.
За останні 30 днів зміна ціни Integritee до USD становила $ +0.2309701430.
За останні 60 днів зміна ціни Integritee до USD становила $ +0.2131567622.
За останні 90 днів зміна ціни Integritee до USD становила $ +0.12925159615220147.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0054545257185631
|-1.18%
|30 днів
|$ +0.2309701430
|+50.63%
|60 днів
|$ +0.2131567622
|+46.73%
|90 днів
|$ +0.12925159615220147
|+39.54%
Останній аналіз цін Integritee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-1.18%
+10.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
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