Сьогоднішня ціна Integritee (TEER)

Поточна ціна Integritee (TEER) сьогодні становить 0.456151 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81M USD. Ціна TEER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Integritee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.48K USD

- зміна ціни Integritee протягом дня — -1.18%

- циркуляційна пропозиція – 3.98M USD

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