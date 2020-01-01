Токеноміка Hatch (HATCH) Дізнайтеся ключову інформацію про Hatch (HATCH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hatch (HATCH) $HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure. Офіційний вебсайт: https://hatchkings.revolvinggames.com Купити HATCH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hatch (HATCH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hatch (HATCH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,52M $ 2,52M $ 2,52M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 45,17M $ 45,17M $ 45,17M FDV (повністю розведена вартість): $ 55,80M $ 55,80M $ 55,80M Історичний максимум: $ 0,13185 $ 0,13185 $ 0,13185 Історичний мінімум: $ 0,050237 $ 0,050237 $ 0,050237 Поточна ціна: $ 0,078912 $ 0,078912 $ 0,078912 Дізнайтеся більше про ціну Hatch (HATCH)

Токеноміка Hatch (HATCH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hatch (HATCH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HATCH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HATCH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HATCH, досліджуйте ціну токена HATCH в реальному часі!

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