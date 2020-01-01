Токеноміка Ferro (FER) Дізнайтеся ключову інформацію про Ferro (FER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ferro (FER) Built on the Cronos blockchain, Ferro Protocol is a StableSwap AMM protocol that allows users to exchange with low slippage and minimum fee and farm tokens by creating more efficient pools consisting of highly correlated assets, as well as allowing better composability between protocols in the Cronos ecosystem. Ferro Protocol offers two main features: Ferro Swap Users can exchange one token with another with customisable slippage as long as both tokens are available in any of the pools within the protocol. Liquidity Pools Users can become liquidity providers and earn incentives by staking their LP tokens into the liquidity farm. You will be rewarded with our native tokens $FER together with the opportunity to lock your tokens with different maturity options to boost your returns and share revenue from the protocol swap fees. Офіційний вебсайт: https://ferroprotocol.com/ Купити FER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ferro (FER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ferro (FER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Загальна пропозиція: $ 5,08B $ 5,08B $ 5,08B Циркуляційна пропозиція: $ 1,49B $ 1,49B $ 1,49B FDV (повністю розведена вартість): $ 4,94M $ 4,94M $ 4,94M Історичний максимум: $ 0,126073 $ 0,126073 $ 0,126073 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00097035 $ 0,00097035 $ 0,00097035 Дізнайтеся більше про ціну Ferro (FER)

Токеноміка Ferro (FER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ferro (FER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FER, досліджуйте ціну токена FER в реальному часі!

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