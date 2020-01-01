Токеноміка dTRINITY USD (DUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про dTRINITY USD (DUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація dTRINITY USD (DUSD) dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers. Офіційний вебсайт: https://dtrinity.org Whitepaper: https://docs.dtrinity.org Купити DUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни dTRINITY USD (DUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена dTRINITY USD (DUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Загальна пропозиція: $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Циркуляційна пропозиція: $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,87M $ 1,87M $ 1,87M Історичний максимум: $ 1,046 $ 1,046 $ 1,046 Історичний мінімум: $ 0,968313 $ 0,968313 $ 0,968313 Поточна ціна: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Дізнайтеся більше про ціну dTRINITY USD (DUSD)

Токеноміка dTRINITY USD (DUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки dTRINITY USD (DUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DUSD, досліджуйте ціну токена DUSD в реальному часі!

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