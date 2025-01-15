Ціна dTRINITY USD (DUSD)
Поточна ціна dTRINITY USD (DUSD) сьогодні становить 0.997631 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна DUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності dTRINITY USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD
- зміна ціни dTRINITY USD протягом дня — +0.51%
- циркуляційна пропозиція – 1.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dTRINITY USD до USD становила $ +0.00501995.
За останні 30 днів зміна ціни dTRINITY USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни dTRINITY USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни dTRINITY USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00501995
|+0.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін dTRINITY USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
+0.51%
+0.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
dTRINITY, a next-generation stablecoin liquidity protocol, is proud to announce its mainnet debut on the Fraxtal L2 network. The platform is designed to lower interest expenses and improve yields for stablecoin users, addressing the key challenge of rising credit costs in DeFi. At the core of dTRINITY is a protocol-native stablecoin (dUSD), which serves as the unified liquidity layer between its money markets (dLEND, an Aave v3 fork) and external liquidity pools (e.g., Curve). dUSD is backed 1:1 by an on-chain collateral reserve consisting of stablecoins such as USDC, FRAX, and DAI, as well as yieldcoins like sFRAX and sDAI. The earnings from the exogenous reserve are redirected to fund ongoing interest rebates for dUSD borrowers on dLEND, based on their outstanding debts, which reduces their effective borrowing costs. This mechanism not only stimulates borrowing demand but also drives more sustainable utilization and yields for dUSD lenders. dTRINITY is launching on Fraxtal as its genesis network in a strategic collaboration with Frax to optimize ecosystem liquidity and user incentives. Fraxtal is an EVM-equivalent rollup with a scalable smart contract platform and efficient execution environment powered by the OP stack. Users can take advantage of Fraxtal’s fast transaction speed, low gas fees, robust network security, and unique blockspace rewards, further enhancing their benefits.
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