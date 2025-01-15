Сьогоднішня ціна dTRINITY USD (DUSD)

Поточна ціна dTRINITY USD (DUSD) сьогодні становить 0.997631 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна DUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності dTRINITY USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD

- зміна ціни dTRINITY USD протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 1.60M USD

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