Токеноміка DEER TOKEN (DEER) Дізнайтеся ключову інформацію про DEER TOKEN (DEER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DEER TOKEN (DEER) Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don’t miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future. Офіційний вебсайт: https://www.deertoken.de/ Whitepaper: https://github.com/DeerToken/Documentation/blob/main/whitepaper.pdf Купити DEER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DEER TOKEN (DEER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DEER TOKEN (DEER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 97.43K $ 97.43K $ 97.43K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 551.58M $ 551.58M $ 551.58M FDV (повністю розведена вартість): $ 176.63K $ 176.63K $ 176.63K Історичний максимум: $ 0.00258071 $ 0.00258071 $ 0.00258071 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00017733 $ 0.00017733 $ 0.00017733 Дізнайтеся більше про ціну DEER TOKEN (DEER)

Токеноміка DEER TOKEN (DEER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DEER TOKEN (DEER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEER, досліджуйте ціну токена DEER в реальному часі!

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