Токеноміка Crying Cat (CRYING) Дізнайтеся ключову інформацію про Crying Cat (CRYING), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Crying Cat (CRYING) This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more. Офіційний вебсайт: https://cryingcats.xyz/ Купити CRYING зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Crying Cat (CRYING) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Crying Cat (CRYING), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 182,56K $ 182,56K $ 182,56K Загальна пропозиція: $ 962,67M $ 962,67M $ 962,67M Циркуляційна пропозиція: $ 962,67M $ 962,67M $ 962,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 182,56K $ 182,56K $ 182,56K Історичний максимум: $ 0,00774955 $ 0,00774955 $ 0,00774955 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00018964 $ 0,00018964 $ 0,00018964 Дізнайтеся більше про ціну Crying Cat (CRYING)

Токеноміка Crying Cat (CRYING): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Crying Cat (CRYING) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRYING, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRYING, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRYING, досліджуйте ціну токена CRYING в реальному часі!

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