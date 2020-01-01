Токеноміка Bodega (BODEGA) Дізнайтеся ключову інформацію про Bodega (BODEGA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bodega (BODEGA) Bodega Market is an open-source prediction market protocol built on the Cardano blockchain. It allows users to create, participate, and trade in markets based on the outcomes of future events. By leveraging the unique capabilities of Cardano’s smart contract infrastructure, Bodega Market provides a secure, low-cost, and highly scalable platform for forecasting real-world outcomes. The protocol aims to redefine prediction markets by ensuring trustlessness, transparency, and accessibility for users worldwide. Офіційний вебсайт: https://www.bodegacardano.org/ Whitepaper: https://medium.com/@bodegacardano/bodega-market-litepaper-a-new-frontier-for-prediction-markets-7fe052093c6a Купити BODEGA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bodega (BODEGA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bodega (BODEGA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,49M $ 8,49M $ 8,49M Загальна пропозиція: $ 25,00M $ 25,00M $ 25,00M Циркуляційна пропозиція: $ 20,50M $ 20,50M $ 20,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,35M $ 10,35M $ 10,35M Історичний максимум: $ 0,648917 $ 0,648917 $ 0,648917 Історичний мінімум: $ 0,075832 $ 0,075832 $ 0,075832 Поточна ціна: $ 0,413848 $ 0,413848 $ 0,413848 Дізнайтеся більше про ціну Bodega (BODEGA)

Токеноміка Bodega (BODEGA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bodega (BODEGA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BODEGA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BODEGA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BODEGA, досліджуйте ціну токена BODEGA в реальному часі!

Прогноз ціни BODEGA Хочете знати, куди рухається BODEGA? Наша сторінка прогнозу ціни BODEGA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BODEGA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!