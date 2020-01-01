Токеноміка AVINOC (AVINOC) Дізнайтеся ключову інформацію про AVINOC (AVINOC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AVINOC (AVINOC) AVINOC is a consistent, integrated and permissionless base data layer for decentralized, transparent and worldwide coordination of business flights within the general aviation, to achieve optimal utilization and reduce costs significantly. Every user involved in AVINOC possesses a local copy of all relevant data. This creates new opportunities for global, direct, permissionless, and fast communication between participants involved in the complex aviation business. AVINOC makes all necessary information of availability of staff and equipment visible in a decentralized manner. Efforts for communication and coordination can be reduced to a minimum or, in most cases, they can be totally eliminated. Офіційний вебсайт: https://www.avinoc.com/ Whitepaper: https://static.avinoc.cloud/downloads/AVINOC_Whitepaper_en.pdf Купити AVINOC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AVINOC (AVINOC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AVINOC (AVINOC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 167,02M $ 167,02M $ 167,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,53M $ 9,53M $ 9,53M Історичний максимум: $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00952614 $ 0,00952614 $ 0,00952614 Дізнайтеся більше про ціну AVINOC (AVINOC)

Токеноміка AVINOC (AVINOC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AVINOC (AVINOC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVINOC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVINOC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVINOC, досліджуйте ціну токена AVINOC в реальному часі!

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