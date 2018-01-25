Токеноміка Zilliqa (ZIL) Дізнайтеся ключову інформацію про Zilliqa (ZIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zilliqa (ZIL) Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Офіційний вебсайт: https://www.zilliqa.com/ Whitepaper: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://viewblock.io/zilliqa Купити ZIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zilliqa (ZIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zilliqa (ZIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 199,58M $ 199,58M $ 199,58M Загальна пропозиція: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Циркуляційна пропозиція: $ 19,51B $ 19,51B $ 19,51B FDV (повністю розведена вартість): $ 214,83M $ 214,83M $ 214,83M Історичний максимум: $ 0,2564746 $ 0,2564746 $ 0,2564746 Історичний мінімум: $ 0,00247720674605 $ 0,00247720674605 $ 0,00247720674605 Поточна ціна: $ 0,01023 $ 0,01023 $ 0,01023 Дізнайтеся більше про ціну Zilliqa (ZIL)

Токеноміка Zilliqa (ZIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zilliqa (ZIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZIL, досліджуйте ціну токена ZIL в реальному часі!

Як купити ZIL Зацікавлені в додаванні Zilliqa (ZIL) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі ZIL, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити ZIL на MEXC зараз!

Історія ціни Zilliqa (ZIL) Аналіз історії ціни ZIL допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни ZIL прямо зараз!

Прогноз ціни ZIL Хочете знати, куди рухається ZIL? Наша сторінка прогнозу ціни ZIL поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ZIL зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!