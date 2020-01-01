Токеноміка Xrp Classic (XRPC) Дізнайтеся ключову інформацію про Xrp Classic (XRPC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Xrp Classic (XRPC) Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it. Офіційний вебсайт: https://www.xrpclassic.com/ Whitepaper: https://docs.xrpclassic.com/ Оглядач блокчейну: https://xrpscan.com/account/rHTZAic4QVErSS2AMbPJUe3zdUJPgWzXJe Купити XRPC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Xrp Classic (XRPC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Xrp Classic (XRPC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 666,67M $ 666,67M $ 666,67M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 667,33K $ 667,33K $ 667,33K Історичний максимум: $ 0,0084983 $ 0,0084983 $ 0,0084983 Історичний мінімум: $ 0,000264305997304428 $ 0,000264305997304428 $ 0,000264305997304428 Поточна ціна: $ 0,001001 $ 0,001001 $ 0,001001 Дізнайтеся більше про ціну Xrp Classic (XRPC)

Токеноміка Xrp Classic (XRPC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Xrp Classic (XRPC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XRPC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XRPC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XRPC, досліджуйте ціну токена XRPC в реальному часі!

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