Токеноміка XPR Network (XPR) Дізнайтеся ключову інформацію про XPR Network (XPR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XPR Network (XPR) XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency. Офіційний вебсайт: https://xprnetwork.org/ Whitepaper: http://xprnetwork.org/whitepaper Оглядач блокчейну: https://explorer.xprnetwork.org/ Купити XPR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XPR Network (XPR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XPR Network (XPR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 79,23M $ 79,23M $ 79,23M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 27,65B $ 27,65B $ 27,65B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0088 $ 0,0088 $ 0,0088 Історичний мінімум: $ 0,000550770122659095 $ 0,000550770122659095 $ 0,000550770122659095 Поточна ціна: $ 0,0028657 $ 0,0028657 $ 0,0028657 Дізнайтеся більше про ціну XPR Network (XPR)

Токеноміка XPR Network (XPR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XPR Network (XPR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XPR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XPR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XPR, досліджуйте ціну токена XPR в реальному часі!

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