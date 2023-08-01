Токеноміка WEEX Token (WXT) Дізнайтеся ключову інформацію про WEEX Token (WXT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WEEX Token (WXT) WXT — це нативний токен, представлений WEEX Global, що працює на основі стандартного протоколу ERC-20. Розроблений як наріжний камінь екосистеми WEEX, WXT служить динамічним механізмом стимулювання, винагороджуючи партнерів, учасників, першопрохідців і активних членів спільноти біржі WEEX. Офіційний вебсайт: https://www.weex.com/wxt Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x1B66474c8ECA3827f16202907F41F63785579716 Купити WXT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WEEX Token (WXT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WEEX Token (WXT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,03502 $ 0,03502 $ 0,03502 Історичний мінімум: $ 0,01076131063143907 $ 0,01076131063143907 $ 0,01076131063143907 Поточна ціна: $ 0,028634 $ 0,028634 $ 0,028634 Дізнайтеся більше про ціну WEEX Token (WXT)

Токеноміка WEEX Token (WXT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WEEX Token (WXT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WXT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WXT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WXT, досліджуйте ціну токена WXT в реальному часі!

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