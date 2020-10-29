Токеноміка Wootrade Network (WOO) Дізнайтеся ключову інформацію про Wootrade Network (WOO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Wootrade Network (WOO) Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Офіційний вебсайт: https://woo.org Whitepaper: https://learn.woo.org Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Купити WOO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Wootrade Network (WOO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wootrade Network (WOO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 122,38M $ 122,38M $ 122,38M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,91B $ 1,91B $ 1,91B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,79349 $ 1,79349 $ 1,79349 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,06403 $ 0,06403 $ 0,06403 Дізнайтеся більше про ціну Wootrade Network (WOO)

Токеноміка Wootrade Network (WOO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wootrade Network (WOO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOO, досліджуйте ціну токена WOO в реальному часі!

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