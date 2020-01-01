Токеноміка Velodrome Finance (VELODROME) Дізнайтеся ключову інформацію про Velodrome Finance (VELODROME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Velodrome Finance (VELODROME) Velodrome Finance, at its core, is a solution for protocols on Optimism to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential. Офіційний вебсайт: https://velodrome.finance/ Whitepaper: https://docs.velodrome.finance/ Оглядач блокчейну: https://optimistic.etherscan.io/token/0x9560e827af36c94d2ac33a39bce1fe78631088db Купити VELODROME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Velodrome Finance (VELODROME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Velodrome Finance (VELODROME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 39,98M $ 39,98M $ 39,98M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 915,20M $ 915,20M $ 915,20M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,448 $ 0,448 $ 0,448 Історичний мінімум: $ 0,005446333086879164 $ 0,005446333086879164 $ 0,005446333086879164 Поточна ціна: $ 0,04368 $ 0,04368 $ 0,04368 Дізнайтеся більше про ціну Velodrome Finance (VELODROME)

Токеноміка Velodrome Finance (VELODROME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Velodrome Finance (VELODROME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VELODROME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VELODROME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VELODROME, досліджуйте ціну токена VELODROME в реальному часі!

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