Токеноміка USDP (USDP) Дізнайтеся ключову інформацію про USDP (USDP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація USDP (USDP) Pax Dollar, заснований у вересні 2018 року, є стейблкоїном із фіатним забезпеченням. Стейблкоїни — це криптовалюти, розроблені для мінімізації коливань ціни стейблкоїна відносно певного стабільного активу або кошика активів. Стейблкоїн може бути прив’язаний до криптовалюти або фіатної валюти. У деяких випадках його можна навіть обміняти на товари. Pax Dollar пропонує перевагу транзакцій з активами блокчейну завдяки мінімізованому ціновому ризику. Токени Pax Dollar (USDP) випускаються як токени ERC-20 у блокчейні Ethereum і забезпечені 1:1 через долари США, які зберігаються на банківських рахунках у США, що належать Paxos. Офіційний вебсайт: https://www.paxos.com/usdp/ Whitepaper: https://standard.paxos.com/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HVbpJAQGNpkgBaYBZQBR1t7yFdvaYVp2vCQQfKKEN4tM Купити USDP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни USDP (USDP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена USDP (USDP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 69,95M $ 69,95M $ 69,95M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 69,95M $ 69,95M $ 69,95M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,0006 $ 2,0006 $ 2,0006 Історичний мінімум: $ 0,872764435084 $ 0,872764435084 $ 0,872764435084 Поточна ціна: $ 0,9999 $ 0,9999 $ 0,9999 Дізнайтеся більше про ціну USDP (USDP)

Токеноміка USDP (USDP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки USDP (USDP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDP, досліджуйте ціну токена USDP в реальному часі!

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