Токеноміка STEPN (STEPN) Дізнайтеся ключову інформацію про STEPN (STEPN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація STEPN (STEPN) STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Офіційний вебсайт: https://www.stepn.com/ Whitepaper: https://whitepaper.stepn.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx Купити STEPN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни STEPN (STEPN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена STEPN (STEPN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 120,35M $ 120,35M $ 120,35M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 2,93B $ 2,93B $ 2,93B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 4,1717 $ 4,1717 $ 4,1717 Історичний мінімум: $ 0,03685184240577667 $ 0,03685184240577667 $ 0,03685184240577667 Поточна ціна: $ 0,04103 $ 0,04103 $ 0,04103 Дізнайтеся більше про ціну STEPN (STEPN)

Токеноміка STEPN (STEPN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки STEPN (STEPN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STEPN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STEPN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STEPN, досліджуйте ціну токена STEPN в реальному часі!

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