Токеноміка STEPN (STEPN)

Токеноміка STEPN (STEPN)

Дізнайтеся ключову інформацію про STEPN (STEPN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація STEPN (STEPN)

STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.

Офіційний вебсайт:
https://www.stepn.com/
Whitepaper:
https://whitepaper.stepn.com/
Оглядач блокчейну:
https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx

Токеноміка та аналіз ціни STEPN (STEPN)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена STEPN (STEPN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 120,35M
$ 120,35M$ 120,35M
Загальна пропозиція:
--
----
Циркуляційна пропозиція:
$ 2,93B
$ 2,93B$ 2,93B
FDV (повністю розведена вартість):
--
----
Історичний максимум:
$ 4,1717
$ 4,1717$ 4,1717
Історичний мінімум:
$ 0,03685184240577667
$ 0,03685184240577667$ 0,03685184240577667
Поточна ціна:
$ 0,04103
$ 0,04103$ 0,04103

Токеноміка STEPN (STEPN): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки STEPN (STEPN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів STEPN, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STEPN, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку STEPN, досліджуйте ціну токена STEPN в реальному часі!

Як купити STEPN

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Історія ціни STEPN (STEPN)

Аналіз історії ціни STEPN допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни STEPN

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.