Токеноміка Smart Blockchain (SMART) Дізнайтеся ключову інформацію про Smart Blockchain (SMART), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Smart Blockchain (SMART) Smart Blockchain — це блокчейн-рішення масштабування, яке за допомогою інноваційних методів вирішує проблеми традиційних блокчейн-мереж. SMART — це нативна монета мережі Smart Blockchain. Smart Blockchain може похвалитися потужною технологічною базою, здатністю змінюватися та вдосконалюватися, а також ефективними методами стабілізації вартості монет. Офіційний вебсайт: https://smartblockchain.com/en/ Whitepaper: https://smartblockchain.com/documents/en/WhitePaperSB.pdf Оглядач блокчейну: https://smartexplorer.com/ Купити SMART зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Smart Blockchain (SMART) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smart Blockchain (SMART), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 9,00T $ 9,00T $ 9,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 41,91B $ 41,91B $ 41,91B Історичний максимум: $ 0,04974 $ 0,04974 $ 0,04974 Історичний мінімум: $ 0,000631073698012632 $ 0,000631073698012632 $ 0,000631073698012632 Поточна ціна: $ 0,004657 $ 0,004657 $ 0,004657 Дізнайтеся більше про ціну Smart Blockchain (SMART)

Токеноміка Smart Blockchain (SMART): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Smart Blockchain (SMART) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SMART, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SMART, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SMART, досліджуйте ціну токена SMART в реальному часі!

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