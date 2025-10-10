pump.fun надає користувачам можливість безплатно створювати та запускати власні токени, а також спрощує інвестування в ці творіння. Така безшовна інтеграція створення токенів та торгівлі надає користувачам необмежений фінансовий потенціал, дозволяючи будь-кому стати частиною високоенергійного торгового середовища, яке винагороджує креативність та стратегічні інвестиції. pump.fun є провідною світовою криптоплатформою, яка з моменту свого створення запустила понад 11 мільйонів токенів та принесла понад 750 мільйонів $ доходу від протоколів з моменту запуску в січні 2024 року на Solana. Такий успіх робить pump.fun одним з найприбутковіших, найдинамічніших та найуспішніших криптопроєктів усіх часів.

