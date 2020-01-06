Токеноміка Origin (OGN) Дізнайтеся ключову інформацію про Origin (OGN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Origin (OGN) Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform. Офіційний вебсайт: https://www.originprotocol.com Whitepaper: https://www.originprotocol.com/litepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 Купити OGN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Origin (OGN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Origin (OGN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 35,81M $ 35,81M $ 35,81M Загальна пропозиція: $ 1,41B $ 1,41B $ 1,41B Циркуляційна пропозиція: $ 703,83M $ 703,83M $ 703,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 71,72M $ 71,72M $ 71,72M Історичний максимум: $ 5,2226 $ 5,2226 $ 5,2226 Історичний мінімум: $ 0,04283790500370745 $ 0,04283790500370745 $ 0,04283790500370745 Поточна ціна: $ 0,05088 $ 0,05088 $ 0,05088 Дізнайтеся більше про ціну Origin (OGN)

Токеноміка Origin (OGN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Origin (OGN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OGN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OGN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OGN, досліджуйте ціну токена OGN в реальному часі!

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