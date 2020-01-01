Токеноміка Napoli Fan Token (NAP) Дізнайтеся ключову інформацію про Napoli Fan Token (NAP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Napoli Fan Token (NAP) The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences. Офіційний вебсайт: https://www.socios.com/ssc-napoli-what-is-a-fan-token/ Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0xbe7f1ebb1fd6246844e093b04991ae0e66d12c77 Купити NAP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Napoli Fan Token (NAP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Napoli Fan Token (NAP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,59M $ 2,59M $ 2,59M Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 4,32M $ 4,32M $ 4,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,99M $ 5,99M $ 5,99M Історичний максимум: $ 12,409 $ 12,409 $ 12,409 Історичний мінімум: $ 0,43330404301464787 $ 0,43330404301464787 $ 0,43330404301464787 Поточна ціна: $ 0,599 $ 0,599 $ 0,599 Дізнайтеся більше про ціну Napoli Fan Token (NAP)

Токеноміка Napoli Fan Token (NAP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Napoli Fan Token (NAP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NAP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NAP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NAP, досліджуйте ціну токена NAP в реальному часі!

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