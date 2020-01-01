Токеноміка Mysterium (MYST) Дізнайтеся ключову інформацію про Mysterium (MYST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mysterium (MYST) Mysterium Network builds tools and infrastructure that make the web borderless and accessible for all. The Tor-like network is tamper-proof, anonymous, and encrypted, but with superior usability, stability and speed. Anyone can join Mysterium Network’s permissionless, peer-to-peer marketplace and rent their spare bandwidth and IP address to earn crypto passive income. The project's flagship product was the Mysterium Network VPN, available for Android, Windows, Mac and Linux. Офіційний вебсайт: https://mysterium.network/ Whitepaper: https://mysterium.network/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4Cf89ca06ad997bC732Dc876ed2A7F26a9E7f361 Купити MYST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mysterium (MYST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mysterium (MYST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Загальна пропозиція: $ 32.43M $ 32.43M $ 32.43M Циркуляційна пропозиція: $ 20.03M $ 20.03M $ 20.03M FDV (повністю розведена вартість): $ 7.21M $ 7.21M $ 7.21M Історичний максимум: $ 0.4769 $ 0.4769 $ 0.4769 Історичний мінімум: $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 $ 0.0195606770677 Поточна ціна: $ 0.2223 $ 0.2223 $ 0.2223 Дізнайтеся більше про ціну Mysterium (MYST)

Токеноміка Mysterium (MYST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mysterium (MYST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MYST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MYST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MYST, досліджуйте ціну токена MYST в реальному часі!

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