Токеноміка Myro (MYRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Myro (MYRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Myro (MYRO) Myro - це децентралізована криптовалюта, яка працює на блокчейні Solana. Це проєкт, керований спільнотою, який покликаний зробити криптовалюту більш доступною та цікавою для всіх. Офіційний вебсайт: https://myrothedog.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HhJpBhRRn4g56VsyLuT8DL5Bv31HkXqsrahTTUCZeZg4 Купити MYRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Myro (MYRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Myro (MYRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,47M $ 15,47M $ 15,47M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 944,20M $ 944,20M $ 944,20M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,44752 $ 0,44752 $ 0,44752 Історичний мінімум: $ 0,001825863093187265 $ 0,001825863093187265 $ 0,001825863093187265 Поточна ціна: $ 0,01638 $ 0,01638 $ 0,01638 Дізнайтеся більше про ціну Myro (MYRO)

Токеноміка Myro (MYRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Myro (MYRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MYRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MYRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MYRO, досліджуйте ціну токена MYRO в реальному часі!

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