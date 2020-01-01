Токеноміка MOG Coin (MOG) Дізнайтеся ключову інформацію про MOG Coin (MOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MOG Coin (MOG) MOG Coin — це мемкоїн. Офіційний вебсайт: https://www.mogcoin.xyz Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy Купити MOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MOG Coin (MOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MOG Coin (MOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 356,82M $ 356,82M $ 356,82M Загальна пропозиція: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Циркуляційна пропозиція: $ 390,57T $ 390,57T $ 390,57T FDV (повністю розведена вартість): $ 384,34M $ 384,34M $ 384,34M Історичний максимум: $ 0,0000040439 $ 0,0000040439 $ 0,0000040439 Історичний мінімум: $ 0,000000000016402187 $ 0,000000000016402187 $ 0,000000000016402187 Поточна ціна: $ 0,0000009136 $ 0,0000009136 $ 0,0000009136 Дізнайтеся більше про ціну MOG Coin (MOG)

Токеноміка MOG Coin (MOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MOG Coin (MOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MOG, досліджуйте ціну токена MOG в реальному часі!

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