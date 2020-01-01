Токеноміка Milady Meme Coin (LADYS) Дізнайтеся ключову інформацію про Milady Meme Coin (LADYS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Milady Meme Coin (LADYS) LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. Офіційний вебсайт: https://milady.gg Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf Купити LADYS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Milady Meme Coin (LADYS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Milady Meme Coin (LADYS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26,74M $ 26,74M $ 26,74M Загальна пропозиція: $ 888,00T $ 888,00T $ 888,00T Циркуляційна пропозиція: $ 734,37T $ 734,37T $ 734,37T FDV (повністю розведена вартість): $ 32,33M $ 32,33M $ 32,33M Історичний максимум: $ 0,00000043477 $ 0,00000043477 $ 0,00000043477 Історичний мінімум: $ 0,000000000291162732 $ 0,000000000291162732 $ 0,000000000291162732 Поточна ціна: $ 0,00000003641 $ 0,00000003641 $ 0,00000003641 Дізнайтеся більше про ціну Milady Meme Coin (LADYS)

Токеноміка Milady Meme Coin (LADYS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Milady Meme Coin (LADYS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LADYS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LADYS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LADYS, досліджуйте ціну токена LADYS в реальному часі!

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