Токеноміка Kaia (KAIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Kaia (KAIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kaia (KAIA) Kakao’s global public blockchain project Klaytn is an enterprise-grade, service-centric platform that brings user-friendly blockchain experience to millions. It combines the best features of both public blockchains (decentralized data & control, distributed governance) and private blockchains (low latency, high scalability) via an efficient 'hybrid' design. Klaytn is secured by participation from numerous highly-reputable brands around the globe, working together to create a reliable business platform atop a robust system of decentralized trust. Klaytn enables businesses and entrepreneurs today to capture value using blockchain technology. Klaytn is the future, designed by Ground X. Офіційний вебсайт: https://www.kaia.io/ Whitepaper: https://docs.kaia.io/kaiatech/kaia-white-paper/ Оглядач блокчейну: https://www.kaiascan.io/ Купити KAIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kaia (KAIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kaia (KAIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 946,16M $ 946,16M $ 946,16M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 6,06B $ 6,06B $ 6,06B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 4,48 $ 4,48 $ 4,48 Історичний мінімум: $ 0,09078462555226548 $ 0,09078462555226548 $ 0,09078462555226548 Поточна ціна: $ 0,15622 $ 0,15622 $ 0,15622 Дізнайтеся більше про ціну Kaia (KAIA)

Токеноміка Kaia (KAIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kaia (KAIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KAIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KAIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KAIA, досліджуйте ціну токена KAIA в реальному часі!

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