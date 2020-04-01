Токеноміка JUST (JST) Дізнайтеся ключову інформацію про JUST (JST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація JUST (JST) JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. Офіційний вебсайт: https://just.network/#/ Whitepaper: https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf Оглядач блокчейну: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 Купити JST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни JUST (JST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена JUST (JST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 335,71M $ 335,71M $ 335,71M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 9,90B $ 9,90B $ 9,90B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,198 $ 0,198 $ 0,198 Історичний мінімум: $ 0,00476612780651 $ 0,00476612780651 $ 0,00476612780651 Поточна ціна: $ 0,03391 $ 0,03391 $ 0,03391 Дізнайтеся більше про ціну JUST (JST)

Токеноміка JUST (JST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки JUST (JST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JST, досліджуйте ціну токена JST в реальному часі!

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