Токеноміка Jable (JAB) Дізнайтеся ключову інформацію про Jable (JAB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Jable (JAB) Football X — це новітня платформа для прогнозування на основі Football AI, яка поєднує в собі показники ефективності, керовані штучним інтелектом, з інтелектуальною цікавістю вболівальників, щоб переосмислити футбольний досвід. Football X створює динамічну основу для інноваційної цифрової взаємодії, надаючи розширену інформацію та захопливі прогнози. На цій основі з'явився токен Jable Token (JAB) — інноваційне рішення для блокчейн-платежів, призначене виключно для торгівлі цифровим контентом, згенерованим Football AI. Він полегшує споживання цифрового футбольного контенту, створеного Football AI, і розширює можливості вболівальників, визнаючи їхні права інтелектуальної власності на платформах, орієнтованих на вболівальників і керованих штучним інтелектом (наприклад, кастомізація або змішування прогнозів тощо). Крім того, він прокладає шлях для майбутнього розширення на ліги, клуби та медіа-сервіси Офіційний вебсайт: http://www.jable.io/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x9AaF731799e824a74a4D3a14e6B00bcc28c327dB Купити JAB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Jable (JAB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Jable (JAB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,17023 $ 0,17023 $ 0,17023 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00131 $ 0,00131 $ 0,00131 Дізнайтеся більше про ціну Jable (JAB)

Токеноміка Jable (JAB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Jable (JAB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JAB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JAB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JAB, досліджуйте ціну токена JAB в реальному часі!

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