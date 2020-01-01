Токеноміка Immutable X (IMX) Дізнайтеся ключову інформацію про Immutable X (IMX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Immutable X (IMX) Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. Офіційний вебсайт: https://www.immutable.com/ Whitepaper: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff Купити IMX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Immutable X (IMX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Immutable X (IMX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 797,69M $ 797,69M $ 797,69M Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,87B $ 1,87B $ 1,87B FDV (повністю розведена вартість): $ 854,80M $ 854,80M $ 854,80M Історичний максимум: $ 9,4987 $ 9,4987 $ 9,4987 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,4274 $ 0,4274 $ 0,4274 Дізнайтеся більше про ціну Immutable X (IMX)

Токеноміка Immutable X (IMX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Immutable X (IMX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IMX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IMX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IMX, досліджуйте ціну токена IMX в реальному часі!

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