Токеноміка Hive Intelligence (HINT) Дізнайтеся ключову інформацію про Hive Intelligence (HINT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hive Intelligence (HINT) Hive Intelligence — це рівень інфраструктури для ШІ-агентів, який забезпечує уніфікований API для даних блокчейну в реальному часі. Це усуває фрагментацію даних, дозволяючи ШІ-агентамбез зусиль надсилати запити та взаємодіяти ончейн. Офіційний вебсайт: http://hiveintelligence.xyz Whitepaper: http://docs.hiveintelligence.xyz Оглядач блокчейну: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 Купити HINT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hive Intelligence (HINT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hive Intelligence (HINT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,11M $ 3,11M $ 3,11M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 460,38M $ 460,38M $ 460,38M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,04414 $ 0,04414 $ 0,04414 Історичний мінімум: $ 0,00207862882740898 $ 0,00207862882740898 $ 0,00207862882740898 Поточна ціна: $ 0,006764 $ 0,006764 $ 0,006764 Дізнайтеся більше про ціну Hive Intelligence (HINT)

Токеноміка Hive Intelligence (HINT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hive Intelligence (HINT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HINT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HINT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HINT, досліджуйте ціну токена HINT в реальному часі!

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