Токеноміка Gode Chain (GODE) Дізнайтеся ключову інформацію про Gode Chain (GODE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gode Chain (GODE) Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases. Офіційний вебсайт: https://godechain.com/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x245d9f531757f83064aD808b4c9b220C703a4934 Купити GODE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gode Chain (GODE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gode Chain (GODE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Історичний максимум: $ 0,007 $ 0,007 $ 0,007 Історичний мінімум: $ 0,000153823138845251 $ 0,000153823138845251 $ 0,000153823138845251 Поточна ціна: $ 0,0001006 $ 0,0001006 $ 0,0001006 Дізнайтеся більше про ціну Gode Chain (GODE)

Токеноміка Gode Chain (GODE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gode Chain (GODE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GODE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GODE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GODE, досліджуйте ціну токена GODE в реальному часі!

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