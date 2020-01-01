Токеноміка FLock.io (FLOCK) Дізнайтеся ключову інформацію про FLock.io (FLOCK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FLock.io (FLOCK) Федеративне навчання на блокчейні (FLock), що закріплює наші бізнес-цілі та надихає назву проєкту, слугує антидотом проти надмірної залежності від централізованих систем штучного інтелекту і включає протоколи та компанії, які прагнуть до трансформації штучного інтелекту, інженерів штучного інтелекту, а також звичайних користувачів або інвесторів. Офіційний вебсайт: https://flock.io Whitepaper: https://www.flock.io/whitepaper Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 Купити FLOCK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FLock.io (FLOCK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FLock.io (FLOCK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 28,99M $ 28,99M $ 28,99M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 194,79M $ 194,79M $ 194,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 148,82M $ 148,82M $ 148,82M Історичний максимум: $ 2,1022 $ 2,1022 $ 2,1022 Історичний мінімум: $ 0,03529084954366033 $ 0,03529084954366033 $ 0,03529084954366033 Поточна ціна: $ 0,14882 $ 0,14882 $ 0,14882 Дізнайтеся більше про ціну FLock.io (FLOCK)

Токеноміка FLock.io (FLOCK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FLock.io (FLOCK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLOCK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLOCK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLOCK, досліджуйте ціну токена FLOCK в реальному часі!

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