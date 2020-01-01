Токеноміка Dimitra Token (DMTR) Дізнайтеся ключову інформацію про Dimitra Token (DMTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dimitra Token (DMTR) Dimitra є постачальником харчових продуктів та сільськогосподарських технологій, який пропонує розширений штучний інтелект, інвестиції в реальні активи через систему на основі NFT, агрономічні поради для фермерів, відстеження з підтримкою блокчейну, регулятивну оцінку ризиків для EUDR (регламент ЄС для боротьби з вирубуванням лісів), моніторинг вуглецю та застосунки, як-от Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance та Livestock Guru. Усі вони пропонують послуги на основі блокчейну, як-от Ethereum, Polygon, Hyperledger тощо. Офіційний вебсайт: https://dimitra.io/ Whitepaper: https://dimitra.io/token Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x51cB253744189f11241becb29BeDd3F1b5384fdB Купити DMTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dimitra Token (DMTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dimitra Token (DMTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,56M $ 6,56M $ 6,56M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 486,50M $ 486,50M $ 486,50M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 Історичний мінімум: $ 0,002640306614176698 $ 0,002640306614176698 $ 0,002640306614176698 Поточна ціна: $ 0,01349 $ 0,01349 $ 0,01349 Дізнайтеся більше про ціну Dimitra Token (DMTR)

Токеноміка Dimitra Token (DMTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dimitra Token (DMTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DMTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DMTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DMTR, досліджуйте ціну токена DMTR в реальному часі!

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