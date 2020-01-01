Токеноміка Simons Cat (CAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Simons Cat (CAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Simons Cat (CAT) Токен Simon’s Cat — це офіційно схвалений мемкоїн, який підтримується повними правами інтелектуальної власності від культового бренду Simon’s Cat. Походить від улюбленого британського мультсеріалу, створеного Саймоном Тофілдом, «Кіт Саймона» зібрав понад 1,6 мільярда переглядів на своєму офіційному каналі YouTube і ще більше в різних соціальних мережах. Офіційний вебсайт: https://www.simons.cat/ Whitepaper: https://docs.simons.cat Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Купити CAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Simons Cat (CAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Simons Cat (CAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 53,63M $ 53,63M $ 53,63M Загальна пропозиція: $ 9,00T $ 9,00T $ 9,00T Циркуляційна пропозиція: $ 7,30T $ 7,30T $ 7,30T FDV (повністю розведена вартість): $ 66,16M $ 66,16M $ 66,16M Історичний максимум: $ 0,00007098 $ 0,00007098 $ 0,00007098 Історичний мінімум: $ 0,000004169382505533 $ 0,000004169382505533 $ 0,000004169382505533 Поточна ціна: $ 0,000007351 $ 0,000007351 $ 0,000007351 Дізнайтеся більше про ціну Simons Cat (CAT)

Токеноміка Simons Cat (CAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Simons Cat (CAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CAT, досліджуйте ціну токена CAT в реальному часі!

Як купити CAT Зацікавлені в додаванні Simons Cat (CAT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі CAT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити CAT на MEXC зараз!

Історія ціни Simons Cat (CAT) Аналіз історії ціни CAT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни CAT прямо зараз!

Прогноз ціни CAT Хочете знати, куди рухається CAT? Наша сторінка прогнозу ціни CAT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CAT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!