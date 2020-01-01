Токеноміка Blocksquare Token (BST)

Токеноміка Blocksquare Token (BST)

Дізнайтеся ключову інформацію про Blocksquare Token (BST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Blocksquare Token (BST)

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Офіційний вебсайт:
https://blocksquare.io/
Whitepaper:
https://oceanpoint.gitbook.io/docs/
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x509a38b7a1cc0dcd83aa9d06214663d9ec7c7f4a

Токеноміка та аналіз ціни Blocksquare Token (BST)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Blocksquare Token (BST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 4,84M
$ 4,84M$ 4,84M
Загальна пропозиція:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 58,47M
$ 58,47M$ 58,47M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 8,28M
$ 8,28M$ 8,28M
Історичний максимум:
$ 0,971
$ 0,971$ 0,971
Історичний мінімум:
$ 0,046868297986053443
$ 0,046868297986053443$ 0,046868297986053443
Поточна ціна:
$ 0,0828
$ 0,0828$ 0,0828

Токеноміка Blocksquare Token (BST): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Blocksquare Token (BST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів BST, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BST, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку BST, досліджуйте ціну токена BST в реальному часі!

Як купити BST

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Історія ціни Blocksquare Token (BST)

Аналіз історії ціни BST допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни BST

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.