BOOST, майбутнє взаємодії між брендами та творцями, базується на фундаменті, закладеному Alphabot, і зараз розширюється на глобальному рівні. Із запуском Pulse, нашої платформи InfoFi + Action Layer, яка перетворює увагу на реальне зростання кількості користувачів, ми поєднуємо справжню взаємодію з вимірюваним прийняттям. Boost об'єднує найбільші світові бренди, популярних творців та їхні спільноти трансформаційним чином. Alphabot вже довів свою масштабність у Web3, маючи понад 7 мільйонів зареєстрованих користувачів та 1,56 мільярда $ розподілених винагород. Тепер екосистема Boost, що працює на BOOST, йде ще далі, надаючи можливості мільярдам користувачів, брендів та творців і встановлюючи новий стандарт соціальної взаємодії та взаємодії ончейн.