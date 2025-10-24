Актуальна ціна Boost сьогодні становить 0.14763 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOOST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOOST на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Boost сьогодні становить 0.14763 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BOOST до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BOOST на MEXC вже зараз.

Докладніше про BOOST

Інформація про ціну BOOST

Офіційний вебсайт BOOST

Токеноміка BOOST

Прогноз ціни BOOST

Історія BOOST

Посібник з купівлі BOOST

Конвертація BOOST у фіатну валюту

Спот BOOST

Ф'ючерси BOOST USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Boost

Курс Boost (BOOST)

Актуальна ціна 1 BOOST до USD:

$0,14763
$0,14763$0,14763
+11,74%1D
USD
Графік ціни Boost (BOOST) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:30:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Boost (BOOST) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,11047
$ 0,11047$ 0,11047
Мін. за 24 год
$ 0,18691
$ 0,18691$ 0,18691
Макс. за 24 год

$ 0,11047
$ 0,11047$ 0,11047

$ 0,18691
$ 0,18691$ 0,18691

$ 0,16395987139880433
$ 0,16395987139880433$ 0,16395987139880433

$ 0,043332483940612676
$ 0,043332483940612676$ 0,043332483940612676

-4,45%

+11,74%

+67,47%

+67,47%

Актуальна ціна Boost (BOOST) становить $ 0,14763. За останні 24 години BOOST торгувався між мінімумом у $ 0,11047 і максимумом у $ 0,18691, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOOST становить $ 0,16395987139880433, тоді як його історичний мінімум — $ 0,043332483940612676.

Що стосується короткострокових результатів, то BOOST змінився на -4,45% за останню годину, +11,74% за 24 години та на +67,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Boost (BOOST)

No.766

$ 23,45M
$ 23,45M$ 23,45M

$ 172,17K
$ 172,17K$ 172,17K

$ 147,63M
$ 147,63M$ 147,63M

158,86M
158,86M 158,86M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

999 999 999,9999999
999 999 999,9999999 999 999 999,9999999

15,88%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Boost — $ 23,45M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 172,17K. Циркуляційна пропозиція BOOST — 158,86M, зі загальною пропозицією 999999999.9999999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 147,63M.

Історія ціни Boost (BOOST) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Boost за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0155108+11,74%
30 днів$ +0,04678+46,38%
60 днів$ +0,13763+1 376,30%
90 днів$ +0,13763+1 376,30%
Зміна ціни Boost сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни BOOST на $ +0,0155108 (+11,74%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Boost за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,04678 (+46,38%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Boost за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник BOOST змінився на $ +0,13763 (+1 376,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Boost за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,13763 (+1 376,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Boost (BOOST)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Boost зараз.

Що таке Boost (BOOST)

BOOST, майбутнє взаємодії між брендами та творцями, базується на фундаменті, закладеному Alphabot, і зараз розширюється на глобальному рівні. Із запуском Pulse, нашої платформи InfoFi + Action Layer, яка перетворює увагу на реальне зростання кількості користувачів, ми поєднуємо справжню взаємодію з вимірюваним прийняттям. Boost об'єднує найбільші світові бренди, популярних творців та їхні спільноти трансформаційним чином. Alphabot вже довів свою масштабність у Web3, маючи понад 7 мільйонів зареєстрованих користувачів та 1,56 мільярда $ розподілених винагород. Тепер екосистема Boost, що працює на BOOST, йде ще далі, надаючи можливості мільярдам користувачів, брендів та творців і встановлюючи новий стандарт соціальної взаємодії та взаємодії ончейн.

Проєкт Boost доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Boost. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу BOOST, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Boost у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Boost безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Boost (USD)

Скільки коштуватиме Boost (BOOST) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Boost (BOOST) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Boost.

Перегляньте прогноз ціни Boost вже зараз!

Токеноміка Boost (BOOST)

Розуміння токеноміки Boost (BOOST) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BOOST зараз!

Як купити Boost (BOOST)

Шукаєте як купити Boost? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Boost на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

BOOST до місцевих валют

1 Boost (BOOST) до VND
3 884,88345
1 Boost (BOOST) до AUD
A$0,2258739
1 Boost (BOOST) до GBP
0,1107225
1 Boost (BOOST) до EUR
0,1269618
1 Boost (BOOST) до USD
$0,14763
1 Boost (BOOST) до MYR
RM0,6229986
1 Boost (BOOST) до TRY
6,2078415
1 Boost (BOOST) до JPY
¥22,43976
1 Boost (BOOST) до ARS
ARS$219,0342021
1 Boost (BOOST) до RUB
12,0200346
1 Boost (BOOST) до INR
12,9678192
1 Boost (BOOST) до IDR
Rp2 460,4990158
1 Boost (BOOST) до PHP
8,6614521
1 Boost (BOOST) до EGP
￡E.7,0257117
1 Boost (BOOST) до BRL
R$0,7942494
1 Boost (BOOST) до CAD
C$0,206682
1 Boost (BOOST) до BDT
18,040386
1 Boost (BOOST) до NGN
215,5176555
1 Boost (BOOST) до COP
$576,6796875
1 Boost (BOOST) до ZAR
R.2,5599042
1 Boost (BOOST) до UAH
6,1694577
1 Boost (BOOST) до TZS
T.Sh.367,2384828
1 Boost (BOOST) до VES
Bs31,29756
1 Boost (BOOST) до CLP
$139,65798
1 Boost (BOOST) до PKR
Rs41,6789016
1 Boost (BOOST) до KZT
79,2418788
1 Boost (BOOST) до THB
฿4,8452166
1 Boost (BOOST) до TWD
NT$4,5499566
1 Boost (BOOST) до AED
د.إ0,5418021
1 Boost (BOOST) до CHF
Fr0,1166277
1 Boost (BOOST) до HKD
HK$1,1470851
1 Boost (BOOST) до AMD
֏56,3252739
1 Boost (BOOST) до MAD
.د.م1,3626249
1 Boost (BOOST) до MXN
$2,716392
1 Boost (BOOST) до SAR
ريال0,5536125
1 Boost (BOOST) до ETB
Br22,2936063
1 Boost (BOOST) до KES
KSh19,0236018
1 Boost (BOOST) до JOD
د.أ0,10466967
1 Boost (BOOST) до PLN
0,5373732
1 Boost (BOOST) до RON
лв0,6451431
1 Boost (BOOST) до SEK
kr1,3862457
1 Boost (BOOST) до BGN
лв0,2480184
1 Boost (BOOST) до HUF
Ft49,6066326
1 Boost (BOOST) до CZK
3,0913722
1 Boost (BOOST) до KWD
د.ك0,04517478
1 Boost (BOOST) до ILS
0,4857027
1 Boost (BOOST) до BOB
Bs1,0171707
1 Boost (BOOST) до AZN
0,250971
1 Boost (BOOST) до TJS
SM1,3626249
1 Boost (BOOST) до GEL
0,4000773
1 Boost (BOOST) до AOA
Kz135,0681633
1 Boost (BOOST) до BHD
.د.ب0,05550888
1 Boost (BOOST) до BMD
$0,14763
1 Boost (BOOST) до DKK
kr0,9492609
1 Boost (BOOST) до HNL
L3,8664297
1 Boost (BOOST) до MUR
6,7201176
1 Boost (BOOST) до NAD
$2,5569516
1 Boost (BOOST) до NOK
kr1,4733474
1 Boost (BOOST) до NZD
$0,2568762
1 Boost (BOOST) до PAB
B/.0,14763
1 Boost (BOOST) до PGK
K0,6215223
1 Boost (BOOST) до QAR
ر.ق0,5358969
1 Boost (BOOST) до RSD
дин.14,9076774
1 Boost (BOOST) до UZS
soʻm1 778,6742897
1 Boost (BOOST) до ALL
L12,282816
1 Boost (BOOST) до ANG
ƒ0,2642577
1 Boost (BOOST) до AWG
ƒ0,265734
1 Boost (BOOST) до BBD
$0,29526
1 Boost (BOOST) до BAM
KM0,2480184
1 Boost (BOOST) до BIF
Fr434,17983
1 Boost (BOOST) до BND
$0,1904427
1 Boost (BOOST) до BSD
$0,14763
1 Boost (BOOST) до JMD
$23,6281815
1 Boost (BOOST) до KHR
592,8909378
1 Boost (BOOST) до KMF
Fr62,59512
1 Boost (BOOST) до LAK
3 209,3477619
1 Boost (BOOST) до LKR
රු44,6816958
1 Boost (BOOST) до MDL
L2,4978996
1 Boost (BOOST) до MGA
Ar659,0616564
1 Boost (BOOST) до MOP
P1,1780874
1 Boost (BOOST) до MVR
2,258739
1 Boost (BOOST) до MWK
MK255,414663
1 Boost (BOOST) до MZN
MT9,4350333
1 Boost (BOOST) до NPR
रु20,6932971
1 Boost (BOOST) до PYG
1 039,61046
1 Boost (BOOST) до RWF
Fr213,91587
1 Boost (BOOST) до SBD
$1,2135186
1 Boost (BOOST) до SCR
2,0387703
1 Boost (BOOST) до SRD
$5,8594347
1 Boost (BOOST) до SVC
$1,2873336
1 Boost (BOOST) до SZL
L2,5554753
1 Boost (BOOST) до TMT
m0,516705
1 Boost (BOOST) до TND
د.ت0,4325559
1 Boost (BOOST) до TTD
$0,9979788
1 Boost (BOOST) до UGX
Sh514,34292
1 Boost (BOOST) до XAF
Fr83,26332
1 Boost (BOOST) до XCD
$0,398601
1 Boost (BOOST) до XOF
Fr83,26332
1 Boost (BOOST) до XPF
Fr15,05826
1 Boost (BOOST) до BWP
P1,9738131
1 Boost (BOOST) до BZD
$0,29526
1 Boost (BOOST) до CVE
$14,010087
1 Boost (BOOST) до DJF
Fr26,13051
1 Boost (BOOST) до DOP
$9,4010784
1 Boost (BOOST) до DZD
د.ج19,206663
1 Boost (BOOST) до FJD
$0,3380727
1 Boost (BOOST) до GNF
Fr1 272,5706
1 Boost (BOOST) до GTQ
Q1,1278932
1 Boost (BOOST) до GYD
$30,8000469
1 Boost (BOOST) до ISK
kr18,01086

Ресурс Boost

Щоб дізнатися більше про Boost, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтBoost
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Boost

Скільки сьогодні коштує Boost (BOOST)?
Актуальна ціна BOOST у USD становить 0,14763 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BOOST до USD?
Поточна ціна BOOST до USD — $ 0,14763. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Boost?
Ринкова капіталізація BOOST — $ 23,45M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BOOST?
Циркуляційна пропозиція BOOST — 158,86M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BOOST?
BOOST досяг історичної максимальної ціни у 0,16395987139880433 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BOOST?
Історична мінімальна ціна BOOST становила 0,043332483940612676 USD.
Який обсяг торгівлі BOOST?
Актуальний обсяг торгівлі BOOST за 24 години — $ 172,17K USD.
Чи підніметься ціна BOOST цього року?
BOOST може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BOOST для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:30:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Boost (BOOST)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор BOOST до USD

Сума

BOOST
BOOST
USD
USD

1 BOOST = 0,14763 USD

Торгувати BOOST

BOOST/USDT
$0,14763
$0,14763$0,14763
+11,79%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --